Horb a. N. Abenteuerurlaub mit Schrottkarre

Als Auto für diesen Zweck haben sie von Anfang an nach einem alten Passat gesucht. "Der hat Platz und ist robust", sagt Häder. Auf dem Dach haben sie schon eine große Kiste installiert, in der sie Werkzeug und Ersatzteile transportieren wollen. "Unser Ziel ist es, die Tour ohne Panne zu fahren", sagt Häder. Man sei aber verpflichtet, anderen Teams zu helfen, wenn sie liegen bleiben. Und gerade auf die Begegnungen freuen sich die beiden. "Das sind alles Vögel wie wir, die sich auf so was einlassen", sagt Häder.

Bei der Tour geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern um das Lösen von Aufgaben auf der Strecke – und um ein möglichst kreatives Auto. Beim Ziel, das aufsehenerregendste Auto mit zur Tour zu bringen, haben die beiden Unterstützung von Freunden bekommen: Graffiti-Künstler Matthias Bartl alias Mad Matze, der schon das Quartier 77 verschönert hat, durfte sich mit Gastronom und Hobby-Sprayer Johannes Kiefer auf der Karosserie austoben. Das Ergebnis: Auf der Motorhaube prangt ein riesiger Gorillakopf, rundherum finden sich Figuren aus den Starwars-Filmen, ein Buddha, auch Musiker Jimmi Hendrix ist zu sehen. Das Kennzeichen lautet: HOR-OR 66.

Das war aber noch nicht alles: Das Armaturenbrett soll noch beklebt werden, auf dem Dach soll bis zur Tour ein riesiger Teddy sitzen und das Fahrzeug soll noch mit Glöckchen präpariert werden, um auf sich aufmerksam zu machen. Zwei bis drei Monate haben die Kumpels schon an dem Auto gearbeitet, und haben alle Verschleißteile ausgetauscht, die kaputtgehen könnten. Vor der Abfahrt wollen sie neuen TÜV haben.

Auf den Start der Tour im August freuen sie sich schon. Häder sagt: "Das werden wahrscheinlich fünf Tage Stress und eine Freundschaftsprobe, aber bestimmt auch ein unvergesslicher Urlaub." Falls HOR-OR liegen bleibt, können die beiden auf die gelben Engel zählen. Aber dazu werde es nicht kommen, ist Mair überzeugt: "Das Auto hält durch!"

Weitere Informationen: www.carbagerun.de

Strecke

Die Teilnehmer müssen 2500 Kilometer in fünf Tagen (7. bis 11. August) zurücklegen und durch sieben Länder fahren.

Etappen

Dresden – Katowitz (Polen); Katowitz – Nitra (Slowakei); Nitra – Balaton (Plattensee, Ungarn); Balaton – Rijeka (Kroatien); Rijeka – Nationalpark Triglav (Slowenien)

Aufgaben

Die Teams bekommen Aufgaben gestellt, die sie nach Angaben der Veranstalter "in die verrücktesten Situationen bringen". Dadurch sammeln die Teams Punkte.

Gewinner

Das Team mit den meisten Punkten gewinnt. Auch das originellste und ausgefallenste Auto wird ausgezeichnet.