Horb a. N. Ab sofort sind 46 gelbe Engel in Altheim unterwegs

Horb-Altheim. Der MSC Black Fo rest unterstützt die Sicherheitswesten-Aktion für Schulanfänger des ADAC. Ebenfalls beteiligt an dieser Aktion ist die Deutsche Post, die gemeinsam mit dem ADAC bundesweit an rund 16 000 Grundschulen etwa 750 000 Warnwesten an die Schulanfänger verteilt – auch an der Grundschule Altheim/Grünmettstetten.