Horb a. N. Ab in den Schwarzwald mit Schulze

Nach dem Frühstück ist am folgenden Sonntag um 8.45 Uhr Startaufstellung. Oberbürgermeister Peter Rosenberger wird die Sportler begrüßen – und um 9 Uhr den Schwarzwaldlauf starten. Erstes Etappenziel nach 52,1 Kilometern ist um 18 Uhr Tennenbronn.

Weiter geht’s am Montag, 12. September. Die Läufer werden in zwei Gruppen aufgeteilt, eine langsamere und eine weitere mit etwa 15 Spitzenläufern. Beide Gruppen starten in Tennenbronn ihre nächste Etappe mit dem Ziel Feldberg. Von dort aus geht es weiter nach Süden, nach Lauchringen, das unweit der Schweizer Grenze liegt. Dann machen die Läufer wieder Kehrt zur vierten Etappe nach Bad Dürrheim, und von dort startet die letzte Etappe nach Nordstetten.

Mit der Ankunft des ersten Läufers wird in Nordstetten um 11.45 Uhr gerechnet; der letzte wird laut Ingo Schulze vermutlich gegen 15.30 Uhr in Nordstetten einlaufen. Nachdem sich die Läufer erholt haben, begeben sie sich in die 500 Meter entfernte Turnhalle in der Schulstraße 20. Dort können sie sich frisch machen und sich etwas ausruhen für die Siegerehrung, die gegen 17 Uhr im Foyer der Turnhalle stattfindet.

Es werden die ersten fünf Frauen und die ersten fünf Männer mit einer größeren "Schwarzwaldlauf-Kerze" geehrt. Alle anderen Finisher bekommen eine kleinere Kerze. Das obligatorische T-Shirt für alle darf dabei nicht fehlen.

Danach brechen alle zu einem 500 Meter langen Fußmarsch zum "El Gringo" auf, wo es ab 18.30 Uhr Abendessen gibt. Es ist ein Büfett vorgesehen.

Am nächsten Morgen nach dem Frühstück heißt es Abschied nehmen vom Schwarzwaldlauf 2016. Wem’s gefallen hat darf sich in diesem Moment auf den Schwarzwaldlauf 2017 freuen.

Weitere Informationen: www.schwarzwaldlauf.de