Horb a. N. Ab April sollen alle Blitzer scharf sein

Horb. Immer mal wieder sehen Autofahrer den orangefarbenen Blitz aus einem "Starenkasten" – die Stadt Horb hat im vergangenen Jahr knapp 7000 Strafzettel verschickt – im Vorjahr waren es nur rund 5300 Strafzettel. Das teilte der Leiter des städtischen Fachbereichs Recht und Ordnung, Wolfgang Kronenbitter, in seinem Jahresbericht mit. Von den 7000 Temposündern wurden knapp 1200 von stationären Anlagen geblitzt, rund 5700 von mobilen Blitzgeräten. Die stationären Anlagen kennen die meisten Autofahrer mit der Zeit: Dort werden nur rund 0,1 Prozent der vorbeifahrenden Fahrzeuge geblitzt. Die mobile Anlage hat den Überraschungseffekt immer auf ihrer Seite: Sie blitzt knapp 6 Prozent der gemessenen Fahrzeuge.

Die gravierenden Verstöße sind hingegen zurückgegangen. Die Stadt sprach 53 Fahrverbote aus, im Vorjahr waren es noch 65 gewesen. "Das ist ein erfreulicher Rückgang", sagte Kronenbitter.

Im nächsten Jahr rechnet Kronenbitter mit einer deutlich gestiegenen Zahl an Strafzettel, die sein Amt verschicken kann. Der Grund: Bisher war eine Kamera abwechselnd in den städtischen Blitzern installiert, ab April sollen aber alle stationären Blitzer gleichzeitig scharf geschaltet sein. Das liegt daran, dass die Stadt die Geschwindigkeitsmessungen an die Firma Jenoptik vergeben hat. Sie wartet die Blitzergeräte, ersetzt sie bei Defekt, versichert sie und wertet die gesammelten Daten aus. Die Stadt Horb spart sich all diese Arbeiten und bekommt nur noch gemeldet, wer wann um wie viel zu schnell gefahren ist. Die Stadt zahlt der Firma pro Fall einen Pauschalbetrag von zirka acht Euro, wie Kronenbitter sagte. Die Stadtverwaltung muss den Angaben zufolge dann nur noch den Strafzettel verschicken.