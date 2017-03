Horb a. N. Ab April sind alle Blitzer scharf

Im nächsten Jahr rechnet Kronenbitter mit einer deutlich gestiegenen Zahl an Strafzettel, die sein Amt verschicken kann. Der Grund: Bisher war eine Kamera abwechselnd in den städtischen Blitzern installiert, ab April sollen aber alle stationären Blitzer gleichzeitig scharf geschaltet sein. Das liegt daran, dass die Stadt die Geschwindigkeitsmessungen an die Firma Jenoptik vergeben hat. Sie wartet die Blitzergeräte, ersetzt sie bei Defekt, versichert sie und wertet die gesammelten Daten aus.

Die Stadt Horb spart sich all diese Arbeiten und bekommt nur noch gemeldet, wer wann um wie viel zu schnell gefahren ist. Die Stadt zahlt der Firma pro Fall einen Pauschalbetrag von zirka acht Euro, wie Kronenbitter sagte. Die Stadtverwaltung muss den Angaben zufolge dann nur noch den Strafzettel verschicken.

Die mobilen Blitzer werden weiterhin von städtischen Mitarbeitern bedient und die gesammelten Daten von der Stadt ausgewertet.

Ordnungswidrigkeiten aller Art hat die Stadt 12 203 Stück festgestellt und entsprechende Verwarnungs- und Bußgelder verhängt. Die Höhe der eingenommenen Verwarn- und Bußgelder – durch Ordnungswidrigkeiten und zu schnelles Fahren – brachten im vergangenen Jahr 326 000 Euro in die Stadtkasse. Das sind knapp 20 000 Euro mehr als noch im Jahr 2015. "Da ist aber nicht das ganz große Geld verdient", sagte Kronenbitter. Er schätzt, dass der Stadt bei der Bearbeitung der Fälle Kosten in ähnlichem Umfang entstehen.