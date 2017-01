Horb a. N. 97,3 Kilometer Wegenetz werden instand gesetzt

Der aktuelle Mitgliederstand liegt derzeit bei 33. "Kulturlandschaft erleben, Wandern und Nachhaltigkeit, diese drei Begriffe stehen für den Schwäbischen Albverein", so Helga Mache. Das Wanderjahr setzt sich zusammen aus einem Teil Arbeit, zu zwei Teilen Frohsinn und Humor. Höhepunkt des Jahres war die Kultur- und Wanderwoche in Ostfriesland. Elf Teilnehmer aus Mühlen hatten sich dem Albverein Horb mit Wanderführer Bruno Kastirr angeschlossen und genossen bei schönsten Wetter, Ausflüge zu den Inseln Borkum und Norderney und in das historische Städtchen Greetsiel.

Bei der Hauptversammlung des Albvereins Oberer-Neckar-Gau am 21. November wurde mit elf zu zwei Stimmen die Auflösung des Vereins beschlossen. Bei einer Auflösung des Oberen-Neckar-Gau würde Mühlen einem anderen Gau zugeschlagen, was die Arbeit der Ortsgruppe aber nicht beeinträchtigen würde. Am 7. April 2017 findet eine außerordentliche Gauvertreterversammlung in Dettingen statt, bei der ein endgültiger Beschluss zur Auflösung des Oberen-Neckar-Gaus gefasst werden soll.

Schriftführerin Lisa Krotz, die im Februar ihren 90. Geburtstag feiert, berichtete über die verschiedenen Halbtagswanderungen, die Bodenseewanderung, die Tageswanderung im Schönbuch und die Donnerstagswanderungen. Es gab einen Grillabend bei der Hütte im Sommer und einen Abschluss des vergangenen Wanderjahres in der Grillhütte des Vereins am 24. November.