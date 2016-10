Horb a. N. 80 Prozent des Erlöses fließen in Intergrationsprojekte

Es könne durchaus auch sein, dass sie Monate oder sogar Jahre später nochmals am Bild etwas hinzufüge. So stehen unter manchen Bildern zwei Jahreszahlen der Entstehung. In ihren Bildern versuche Karin Bandomer nicht nur, das Motiv einzufangen, sondern auch die verschiedensten Wetterstimmungen in der Natur wiederzugeben.

Karin Bandomer ist freischaffende Künstlerin. Schon als Kind hat sie mit dem Malen angefangen, dann aber eine Pause eingelegt. Von 1961 bis 1966 hat sie eine Ausbildung bei Friedrich Sieber in Stuttgart gemacht, dies in Kompositionslehre und Grafik. Von 1967 bis 1974 hat sie an der freien Malschule Kurt Männel in Stuttgart sich mit den Themen Aquarellieren, Portraitieren und Zeichnen befasst. Weitere Ausbildlungen waren von 1983 bis 1984 an der Universität Tübingen bei Martin Schmid, wo sie vier Semester Grafik und Aktzeichnen besucht hat. 1985 war sie an der Kunstakademie Stuttgart bei Professor Lustner, um die Lasurtechnik der Ölmalerei zu erlernen. 1991 bekam sie einen Ersten Preis für ein Skulpturenprojekt in Tübingen.

Karin Bandomer hat auch Entwürfe für Kirchenfenster gemacht. So hat sie in der Albert-Schweizer-Kirche in Tübingen drei Fenster gestaltet, in Neuneck ein Fenster der Aussegnungshalle. Seit 1976 hat Karin Bandomer über 70 Ausstellungen gemacht.

Eigentlich ist Karin Bandomer ein künstlerisches Allround-Talent, denn die Musik hat es ihr auch angetan. Sie komponiert auch gern, aber die Malerei steht derzeit im Vordergrunde. Und der erste Preis 1991 für ein Skulpturenprojekt Tübingen zeigt, dass ihr auch das Modellieren viel Spaß macht.

Gisela Höpfer, die für den Freundeskreis Asyl gekommen war, freute sich über die Initiative der Spende. Es sei schön, dass Bandomer aus ihrer Leidenschaft für die Malerei etwas hergeben möchte. "Flüchtlinge kommen mit einer Kultur zu uns. Sie möchten hier Heimat finden. Die ehrenamtliche Arbeit ist sehr wichtig", so Höpfer.