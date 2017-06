Horb a. N. 60 Motorräder empfangen Segen

Etwa 60 Biker aus Mühringen und der näheren Umgebung hatten sich zu dem Gottesdienst mit anschließender Fahrzeugsegnung versammelt. Sie baten im Eingangsgebet um Gottes Schutz bei ihren Fahrten, dass sie stets gesund wieder nach Hause kommen. "Gott lässt euch nicht alleine fahren. Jesus ist immer bei euch", versicherte Diakon Ewald Wurster in seiner Ansprache. Man solle aber zwischendurch auch mal Pause machen und das Fahren als Erholung betrachten. Wer richtig hinschaue, könne überall Gottes Spuren entdecken in Bäumen, Pflanzen, Bergen, Seen oder einen schönen Sonnenaufgang.

Musikalisch umrahmt, mit Klavier und Gesang, wurde der Gottesdienst von Helena Straub, der Tochter von Peter Straub und Enkelin von Ewald Wurster. Anschließend segnete der Diakon jedes einzelne Motorrad auf dem Kirchplatz. Danach starteten die Biker, wie jedes Jahr, zu einer kleinen Ausfahrt.

Auch der Senior, Albrecht Weinstein aus Nordstetten, ließ es sich mit seinen 80 Jahren nicht nehmen, wieder dabei zu sein. Die Fahrt führte über Wachendorf, Bierlingen in Richtung Trillfingen und dann über Haigerloch nach Empfingen, wo man sich bei der Firma Blöchle zu einem gemütlichen Abschluss traf.