Horb a. N. 58-Jährige bei Unfall getötet

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 58-Jährige gegen ein Verkehrszeichen geschleudert. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße komplett gesperrt werden.

Die Staatsanwaltschaft Rottweil ordnete die Untersuchung des Unfalls durch einen Sachverständigen an. An der Unfallstelle ist die Geschwindigkeit auf 70 km/h beschränkt. Hinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Verkehrspolizeidirektion in Zimmern o. R., Telefon 0741/ 34 87 90. Die Beamten der dortigen Unfallaufnahme führen die Ermittlungen.