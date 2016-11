Horb a. N. 5680 Euro für das neue Kirchendach

Horb. 5680 Euro kamen beim Mozart-Requiem, das am 5. November in der Horber Stiftskirche aufgeführt wurde, zusammen. "Das bekommt man, wenn man die Stiftskirche voll macht", erklärte Sven Gnass, Dirigent und Direktor der städtischen Musikschule in Horb. "Das sind 100 Prozent Einnahmen." Das Geld kommt dem Stiftskirchendach Heilig Kreuz zugute. Eigentlich sollte die Sanierung der Stiftskirche gut 1,7 Millionen Euro kosten. Im Sommer schnellten die Kosten dann jedoch in die Höhe: 2,6 Millionen Euro waren es plötzlich. Klaus Graf betonte: "Wir wollen mit der Spende ein Stück weiter von den Schulden runterkommen." Und weiter sagte er: "Wir tun alles, um den fehlenden Betrag zusammenzubekommen."