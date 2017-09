Horb a. N. 56-Jährige belästigt wiederholt Ehepaar

"Mehrfach habe ich schon wegen dieser Frau, die ich gar nicht kenne, die Polizei rufen müssen, da sie mich und meinen Mann immer wieder fotografiert oder filmt, wenn sie in Horb umsteigen muss", erklärte die Zeugin, die mit ihrem Mann im Nebenjob den Bahnhof putzt. Nur um vor der Dame Ruhe zu haben, hätten sie ihre Putzzeiten zeitlich so nach vorne verlegt, dass sie sie nicht treffen. Meistens klappe dies, doch am 2. Juni kam es wieder zu einem Zusammentreffen.

Der Zug, der die 56-Jährigen nach Zürich transportieren sollte, hatte volle zwei Stunden Verspätung. "Ich musste mich als zahlender Fahrgast in den Räumen der Deutschen Bundesbahn aufhalten. Das war mein Recht und meine Pflicht." Sie habe jedoch gesehen, wie die beiden Putzleute in das Kaufland gegangen seien.

In diesem Zusammenhang fragte die Tübingerin nach, ob den die Putzfrau bei der Bahn beschäftigt sei oder sich am Ende unbefugter Weise im Bahnhof aufgehalten habe. Dies sei ganz wichtig für die genauere Wahrheitsfindung, hob sie mindesten sechs Mal hervor. "Denn ich habe die Putzfrau mehrfach darauf hingewiesen, dass sie sich strafbar macht, wenn sie unwahre Sachen über mich behauptet. Ich weiß nicht, ob sie das verstanden hat?"

Als die 56-Jährige die Zeugin fragte, ob sie überhaupt einen Schulabschluss habe, wurde es selbst dem ansonsten sehr besonnen Amtsgerichtsdirektor zu dumm. "Frau Doktor, sind Sie derzeit in psychologischer oder psychiatrischer Behandlung?", fragte er vorsichtshalber nach.

Am Tag des unangenehmen Zusammentreffens folgte die Beschuldigte dem Ehepaar ins Kaufland, stellte sich gut 20 Meter vor ihnen auf und fotografierte und filmte sie wieder. "Als ich sie zur Rede stellen wollte, schrie sie mich an: ›Halt bleiben Sie weg – ich habe zwei Titel‹", erinnert sich die Zeugin. Zudem habe sie so laut rumgeschrien, dass sie vom Kauflandpersonal aus dem Laden begleitet wurde.

Draußen wartete schon die von der Geschädigten herbeigerufene Polizei, und so kam es zu der Anzeige und dem Strafbefehl über 20 Tagessätze zu je 50 Euro, gegen den die Dame nun Einspruch einlegte.

Ein Einspruch, der ihr aber nichts nutzte. Im Gegenteil, denn Richter und Staatsanwalt, lassen sich auch ohne Doktor-Titel nicht gerne auf diese besserwisserische Art, wie sie die Angeklagte an den Tag legte, belehren. Das ganzes pseudo-juristische Störfeuer der Dame hatte lediglich zur Folge, dass der Staatsanwalt darauf drängte, die Strafzumessung nach oben zu korrigieren. Letztendlich verurteilte Albrecht Trick die Beschuldigte wegen Beleidigung in zwei Fällen zu einer Strafe von 30 Tagessätzen zu je 50 Euro. Ein Urteil, gegen das die Frau sofort alle möglichen Rechtsmittel einlegte. Nun darf sich ein Richter am Landgericht mit diesem Fall beschäftigen, und falls es keinen Freispruch erster Klasse gibt, muss ein Rechtsanwalt Einspruchsbegründungen für das Oberlandgericht anhören und zu Papier bringen.