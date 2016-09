Horb a. N. 50 Jahre: ein Hoch auf den Tennisclub Horb

Horb. Parallel zu den Halbfinals der 27. Tennis-Stadtmeisterschaften feierte der gastgebende TC Horb am Samstag seinen Jubiläumsabend unter dem Motto "50 Jahre TC Horb". Dabei kamen rund 150 geladene Gäste auf der Schütte zusammen und ließen den 1966 gegründeten Verein hochleben. Während bei strahlendem Sonnenschein auf drei Plätzen in Damen- und Herren-Begegnungen noch um den Einzug in die am Sonntag stattfindenden Endspiele gekämpft wurde, fanden sich die ersten Festgäste gegen 17 Uhr zum Sektempfang auf der TC-Anlage ein.