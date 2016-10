Horb a. N. 50-Jahr-Feier soll Vorbild für Jubiläum sein

Horb-Nordstetten. Präses Diakon Klaus Konrad berichtete erfreut, dass die KAB Nordstetten die mitgliederstärkste Ortsgruppe in Horb, heute 100 Mitglieder zählt. Trotzdem könne man Verstärkung gebrauchen, Menschen, die die christliche Soziallehre unterstützen möchten. So hofft die KAB, durch das Fest öffentliche Beachtung zu finden und Werbung für ihre Arbeit und ihre Ziele machen zu können. Man müsse stets schauen, dass man nach vorne komme und bei den Themen der Zeit immer am Ball bleibe, sagte Diakon Klaus Konrad.

Ein wichtiges Angebot der KAB ist die Erwachsenenbildung. "Zu den Vorträgen und Veranstaltungen kann jeder kommen, nicht nur Mitglieder der KAB", betonte Franz-Xaver Lutz vom Führungsteam. Die Ortsgruppe bringt sich vielfältig in die Kirchengemeinde ein. Sie spendet immer wieder für soziale Zwecke, wie für die Aktion "Weihnachten schenken", für die Caritas oder für Hochwasseropfer in Bayern. Immer wiederkehrende Aktionen für die Partnergemeinde Narozari in Uganda sind die 36-Stunden –Aktion für soziale Gerechtigkeit, die Osterkerzenaktion, das Fastenessen am Palmsonntag, das im kommenden Jahr schon zum zehnten Mal stattfindet, die Fahrzeugsegnung am Taberwasen und die Christbaumsammelaktion.

Zum heutigen Leitungsteam der KAB Nordstetten gehören Walter Backa (Kassierer), Marlene Bok (Schriftführerin), Günter Bossert und Franz-Xaver Lutz. Die meisten von ihnen waren schon beim 50-jährigen Jubiläum vor zehn Jahren dabei. Das diamantene Fest soll jetzt genauso gefeiert werden, wie das 50-jährige. Es beginnt um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Mauritius mit Diözesanpräses Emil Benk und Präses Diakon Klaus Konrad.