Horb a. N. 5,4 Millionen Maschen, 90 Kilometer Wolle

Keller: "Im Herbst planen wir beispielsweise drei Abende zum Bauernkrieg und zur Täuferbewegung. Elemente, die heutzutage im Protestantentum nicht mehr aktuell sind. Da nehmen wir den Faden zur Vergangenheit wieder auf – um die abgeschnittenen Pfade wie beispielsweise Luthers Stellung zu den Juden oder zur Täuferbewegung zu thematisieren und zu schauen, wo man wieder anknüpfen kann."

Faden und Maschen. 5,4 Millionen insgesamt. Und 90 Kilometer Wolle. Oberstricker Krause hat deshalb auch schon die Namen der vielen Stricker und Spender aufgestickt und zeigt es stolz in die Kamera: "Das kommt dann an die Seite und wird das vordere und hintere Teil der Orgelverhüllung verbinden." Für ihn selbst brachte das "Maschen Memorial" ganz neue Erkenntnisse. Krause: "Für mich als Protestant war es erstaunlich, dass auch zwei Katholiken fleißig mitgestrickt haben. Katholiken tun etwas für Luther – das ist für mich gelebte Ökumene." Das Maschen-Memorial. Am 9. Juli zum Gottesdienst soll es komplett hängen. Pfarrerin Veith: "Am 14. Januar im nächsten Jahr wird es dann abgehängt sein. Dann planen wir ein großes Fest: Nach dem Gottesdienst um 9.15 Uhr sollen um 11 Uhr die einzelnen Stücke für einen guten Zweck versteigert werden. Danach soll es dann ein gemeinsames Mittagessen geben – so die bisherigen Pläne."

Das Maschen-Memorial. Entstanden im Kreativraum von Michael Grüber. Bei einem Besuch von "Oberstricker" Peter Krause und beim Weintrinken wurde die Idee geboren. Faszinierend, was jetzt daraus geworden ist.