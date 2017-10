Horb a. N. 38 Bretter für eine neue Atmosphäre

Horb-Dettensee. Die Sanierung des Kinderspielplatzes ist nahezu fertig. Im Herbst wird noch die Hecke gepflanzt. In 2018 wird noch ein Mehrzweckspielgerät installiert. Der Spielplatz wird mit einem Bretterzaun eingefriedet. Die 38 Bretter dazu wurden von den Kindern bemalt, das war bei der Ortschaftsratssitzung in Dettensee am 11. Oktober zu erfahren.

Jetzt wurden die künstlerisch gestalteten Bretter im Gemeindesaal vorgestellt. Ortsvorsteherin Ute Albers hatte vom Bauhof 38 Bretter erhalten. Diese wurden in den vergangenen Wochen von Kindern mit Eltern mit sehr unterschiedlichen Motiven bemalt. Jetzt wurden sie im Gemeindesaal bei Kaffee und Kuchen vorgestellt. Jede Familie, die mitgemacht hatte, erhielt als Dank Freikarten für das Hallenbad in Horb. Zusätzlich wurden drei Familienpizzas vom Ristorante da Lucio verlost.

Die Latten werden jetzt vollends wetterfest gemacht und dann im Frühjahr montiert, dies wiederum mit Hilfe der Eltern. Ute Albers freute sich, dass alle begeistert mitgeholfen haben.