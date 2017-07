Horb a. N. 27-Jährige schwer verletzt

Horb-Rexingen/Altheim. Bei einem Unfall an der Kapellenkreuzung oberhalb von Rexingen wurde am Samstag eine 27-Jährige schwer verletzt.Wie die Polizei berichtet, wollte gegen 9.05 Uhr eine 27-jährige Autofahrerin von Altheim Richtung Rexingen fahren. Ein 48-jähriger Fahrer war zu diesem Zeitpunkt von Horb her kommend auf der Landstraße 370 unterwegs. Der 48-Jährige befand sich gemeinsam mit seiner 45-jährigen Frau und zwei jugendlichen Kindern im Wagen.