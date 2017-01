Horb a. N. 26 Narrenzünfte unter seiner Regie

"Man kann 26 Narrenzünfte nicht so führen wie einen Verein", sagt er. Strukturiertes Arbeiten bedeutet für ihn, ergebnisorientiert in kleineren Gruppen die Probleme angehen. Man müsse allerdings nicht das Rad neu erfinden, so Fischer und weiter: "Unsere Narrenzünfte halten jedem Vergleich stand. Unsere Masken- und Häsvielfalt ebenfalls, da brauchen wir uns vor anderen Narrenvereinigungen, mit denen wir natürlich kooperiere, nicht zu verstecken."

Eines ist ihm dennoch ganz wichtig: "Ich möchte gerne, dass die Menschen sich das Narrentreiben nicht von der Glotze aus angucken, sondern dass sie auf die Straße gehen – oder noch besser – dass sie mitmachen." Man müsse die Zünfte dazu anhalten, der Fasnet weniger Quantität, dafür aber mehr Qualität zu verleihen. Das komme vor allem bei der örtlichen Fasnet zum Tragen, sie müsse Keimzelle sein für das gesamte Tun einer Zunft. Im Übrigen gelte es auch, die Heischebräuche zu erhalten. Diese seien leider bei einigen Zünften verloren gegangen. Was Thomas Fischer gegen den Strich geht, ist der "Skiurlaub" an den Schulen. Natürlich könne in seiner Freizeit jeder machen, was er wolle, aber die Fasnet sei nun mal ein fester Bestandteil heimischer Kultur. Das sehe auch die Unseco so, die die schwäbisch-alemannische Fasnet ja zum nationalen Kulturerbe erkoren habe.

Der närrische Freundschaftsring erfülle die Voraussetzungen dafür und werde daher das Siegel des Kulturerbes auf seinem Briefbogen platzieren. Dieses Siegel soll dann nach und nach auch auf die Zünfte übertragen werden.

Da in diesem Jahr kein Ringtreffen stattfinde, könne man sich auf die Zunftgeburtstage in Empfingen und Bierlingen konzentrieren, so der Präsident.

Im Nachhinein gelte es dann, das Ringtreffen 2018 in Mühringen und das fünzigjährige Jubiläum des närrischen Freundschaftsringes Neckar Gäu vorzubereiten. Letzteres finde im Herbst 2018 in der Horber Hohenberghalle statt. Ansonsten wünsche er allen Ringzünften und Zuschauern eine erfolgreiche und glückselige Fasnet, möglichst ohne unschöne Begleiterscheinungen und viel Spaß an der Narretei.