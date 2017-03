Horb a. N. 26 Jahre im Dienst der Versöhnung

Stuttgart/Horb. Viele Jahre, so Fürst, habe Kreidler in dieser Kirche die christlichen Hochfeste mit den Gläubigen gefeiert und für sie gepredigt. Der Bischof stellte in den Mittelpunkt seiner Predigt den Gedanken der Versöhnung, in Anlehnung an Kreidlers Bischofswahlspruch "Im Dienst der Versöhnung". Versöhnung zu stiften und den Dienst der Versöhnung aneinander zu tun, "daran hat uns Weihbischof Kreidler sein ganzes Priesterleben erinnert", sagte der Bischof und dankte ihm für dieses Zeugnis. Domkapitular Matthäus Karrer löst Kreidler in der Funktion des Weihbischofs ab. Er wird am 28. Mai zum Bischof geweiht.

Bischof Fürst würdigte seinen langjährigen Weihbischof als Priester und Seelsorger, der Menschen nahe sei und sein wolle. Kreidler habe ein waches Gespür für Menschen in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen. "Seine Gabe zu hören und zu verstehen zeichne ihn in besonderer Weise aus", betonte Bischof Fürst. Kreidler lasse sich Gott und den Menschen zuliebe leidenschaftlich in den Dienst nehmen. Sein beharrliches Mühen um Verständigung und Ausgleich drücke sich in seinem Bischofswahlspruch "Der Versöhnung dienen" treffend aus. Weihbischof Kreidler sei als Theologe tief geprägt vom Geist nachkonziliarer Theologie und von einer daraus geformten Spiritualität, so Bischof Fürst.

Weihbischof Kreidler dankte beim anschließenden Empfang im Haus der Katholischen Kirche den Stuttgarter Katholiken für die wohlwollende Aufnahme, die er dort über die Jahre erlebt habe. Seine ersten Predigten in St. Eberhard habe er mit zitternden Knien gehalten, unsicher, ob ein "Bub vom Land in der Stadt Aufnahme fände", erinnerte sich Kreidler. Er habe die Stuttgarter stets als offen und veränderungsbereit erlebt, nicht zuletzt, als es um den Erneuerungsprozess "Aufbrechen" ginge. Dies sei gut so, denn "die Zeit erfordert immer wieder Wandel und Wandlung", sagte Kreidler.