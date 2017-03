Horb a. N. 250 Gäste feiern das neue HorberHighlight

Helmut Kipp ergänzt den Geschenktisch mit Champagner-Flaschen und einem Mauerstein mit Kulis und der Aufschrift "Grundstein zum Erfolg" mit seiner Schoko-Torte. Die Aufschrift "Viel Glück". Klar, dass in der Kaserne wenigstens eine Uniform nicht fehlen darf – die des THW-Ortsbeauftragten Rainer Goller. Lustiger Kontrast zu Johannes Kiefer, der im schwarz-weißen Leo-Jacket und Hut beim Männer-Style das auffälligste Outfit zeigt.

Edwin Kiefer macht dann in seiner Rede klar, dass das Glück den Kiefers hold war. Kiefer senior: "Eigentlich hatten wir als Gastro-Konzept den Mix aus spanischen und schwäbischen Tapas geplant. Meine Frau hat mich schon zum Tapas-Kurs angemeldet. Dann kam die Initiativ-Bewerbung von Markus Kajtezovic – dem Koch mit der unglaublichen Vita. Nach einem Gespräch war klar: das passt."

Und jeder, der einen Platz nahe genug an der Küche ergattert hat und es schafft, sich ein Hähnchenfilet mit der feinen Kruste zu schnappen, schmeckt, was mit der "gehobenen Küche für jedermann" gemeint ist.

Oberbürgermeister Peter Rosenberger hat schon vor dem Beginn alles unter der Führung von Kathrin Kiefer inspiziert – sogar die von Kiefer-Kompagnon Mad "Matze" B.Art.L einmalig gestalteten Damentoiletten (wir berichteten). Das Stadtoberhaupt: "Danke, dass Sie sich getrauen, in Horb zu investieren. Es wird funktionieren – da sind wir uns sicher. Wir hätten uns nicht getraut, das zu erwarten, was Sie hier jetzt auf die Beine gestellt haben." Jubel unter den Gästen. Rosenberger weiter: "Die Toiletten sind ein absoluter Anziehungspunkt. Trinken Sie ja genug hier, damit sie alle benutzen können. Es lohnt sich. Und folgen Sie dem genossenschaftlichen Gedanken – das Gebäude gehört der Stadt. Sie als Gäste und Steuerzahler sind damit quasi Eigentümer der Event-Location. Sie müssen dafür sorgen, dass es funktioniert."

Es ist in Horb schwierig, Räume für 200 Gäste zu finden

Lilo Fradella, Gastronom vom Kiosk am Freibad: "Es haut mich um hier. Das ist ein Ambiente, das es so nicht mal in der Großstadt gibt." Nachbar Alexander König: "Endlich ist das ›Quartier 77‹ offen. Wir freuen uns wahnsinnig!"

Und Nordstettens Ortsvorsteherin Edith Barth hat extra mehrere Abendtermine abgesagt, um die neue Event-Location live zu sehen. Barth: "Ich bereite mich schon auf meinen Ruhestand vor, denn dann werde ich freie Trauungen anbieten. Das heißt: Festliche Hochzeitszeremonien für alle die, die nicht mehr in der Kirche sind. Es ist in Horb schwierig, Räumlichkeiten für 200 Gäste zu finden. Und da kommt das neue Quartier mit der Möglichkeit, solche Trauungen auch draußen machen zu können, genau richtig." Klar, dass sie sich freut, mit Loredana Faiß vom gleichnamigen Brautmodengeschäft die perfekte Partnerin beim Sekt zu treffen.

Unter uns Pastorentöchtern – Horbs OB Rosenberger als ehemaliger Standesbeamter hat schon 700 Trauungen geschafft, wie er am Tisch der Hochzeits-Connection Barth-Faiß erzählt. Barth nur 200: "Ich habe das nur am Samstag gemacht." Doch das Stadtoberhaupt macht Nordstettens Ortsvorsteherin Mut: "Ich glaube, von mir braucht sie das nicht mehr zu lernen."

Die Eröffnung der neuen Event-Location. Horb hat ein neues Highlight. Wo man sich auch (rein)trauen kann. Johannes Kiefer: "Ich bin begeistert über so viel Zuspruch. Wir hatten 200 Anmeldungen, es sind mindestens 50 mehr Gäste gekommen. Die Resonanz und das Feedback sind echt der Hammer!"