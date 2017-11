Horb a. N. 25-jähriges Jubiläum wirft seine Schatten voraus

Besonders stolz war Ott auf die Mädels der beiden Showtanzgruppen, die sich beim Dorffest zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentierten. Im kommenden Jahr feiert die Narrenzunft Nordstetten am 3. und 4. Februar ihr 25-jähriges Jubiläum. Unter dem Motto "25 Jahre bockstark" beginnt es am Freitagabend mit einer Partynacht im Barzelt. Am Samstag starten dann die eigentlichen Feierlichkeiten mit einem Brauchtumsabend. Weiter geht es am Sonntag mit einem großen Umzug und anschließender Narrenparty. Natürlich werden beim Jubiläum auch die beiden neuen Showtanzgruppen ihren großen Auftritt haben.

Die 22 Minis werden von Jutta Heyn und die etwas Älteren von Jessica Schulze trainiert. Schritt für Schritt möchte der Verein nun seine Jugendarbeit ausbauen.

Amt des Jugendleiters wurde eingeführt