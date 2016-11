Horb a. N. 2016 – Jahr der vielen "heißen Einsätze"

N eben geselligen Terminen wie die Sternwanderung oder Bewirtungsaufgaben, nahmen di e Kinder und Jugendliche an verschiedenen Übungen teil. Neu war auch die Feuerwehr AG mit Rudi Kramer, der siebenjährigen Grundschülern alle 14 Tage die Feuerwehrarbeit näher bringt. Ortsvorsteherin Monika Fuhl ergänzte, dass auch die DRK-Aufgaben vermittelt werden würden. Die Zusammenarbeit mit dem DRK-Ortsverein Ahldorf/Mühringen lobte sie und sah die Feuerwehrabteilung für den Ernstfall gerüstet. Das hätte auch die Katastrophenvollschutzübung gezeigt, unterstrich Kreisbrandmeister Frank Jahraus.

Der Durchschnitt von zehn Einsätzen pro Jahr sei 2016 bereits überschritten worden, dazu noch mit "heißen Einsätzen". Sozusagen verdient hätten sich die Feuerwehrleute die kostenintensive Umsetzung der Alarmierung über den digitalen Meldeempfänger. Bisher werden die Feuerwehrleute per SMS alarmiert, was sich im kommenden Jahr ändern soll. Denn die Abteilung sei 365 Tage im Jahr einsatzbereit, lobte Stadtbrandmeister Markus Megerle. "Das ist keine Selbstverständlichkeit", dankte er und nahm Beförderungen wie die von Jugendleiter Florian Tobey zum Oberfeuerwehrmann vor.

Oliver Zahn hatte sich zum Gruppenführer ausbilden lassen und wurde daher Löschmeister. Den Zugführer-Lehrgang hatte Thomas Rebmann mit Erfolg abgeschlossen, und kann sich nun Brandmeister nennen. Jürgen Brendle vom Kreisfeuerwehrverband gratulierte den Beförderten und Geehrten (siehe Info-Kasten). Anlässlich des Jubiläums im kommenden Jahr wurden Termine für den Festausschuss und Übungen abgestimmt.

198 7 trat Michael Kramer der Mühringer Jugendfeuerwehr bei, ging später zu den Aktiven über und bringt sich seit 2003 stark als Abteilungskommand ant in der Feuerwehrabteilung ein. 25 Jahre ist Michael Kramer nun aktiver und engagierter Feuerwehrmann, lobte ihn sein Stellvertreter Carsten Kuligowski. "Mit nur 28 Jahren hast du eine groß e A ufgabe übernommen", wies er auf die Übernahme des Amts als Abteilungskommandant hin. Zahlreiche Lehrgänge zum Truppführer, Atemschutzgeräteträ-ger, Maschinisten, in der Öffentlichkeitsarbeit sowie Führungskurse und der Motorsägen-Lehrgang hatte Tobias Kiefer absolviert. Die Jugendleistungsspange zeichne ihn ebenso aus wie die Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold. Die Ehrennadel der Jugendfeuerwehr in Silber konnte der aktive Kamerad ebenso erwerb en wie 2006 die Zugführer-Titel. "Wir danken dir für die Arbeit als Zugpferd", übergab der Stellvertreter im Namen aller Kameraden Geschenke und meinte: "Wir sind sehr froh, dich als Kommandant zu haben und wir hoffen, dass wir dich die nächsten 25 Jahre halten können." Dem stimmte auch Kreisbrandmeister Frank Jahraus zu, der dem Abteilungskommandanten das Feuerwehrehrenzeichen in Silber und die Urkunde verlieh. Markus Megerle überbrachte ebenso wie Ortsvorsteherin Monika Fuhl großen Dank und Geschenke. Jürgen Brendle vom Kreisfeuerwehrverband kennt Michael Kramer von seiner Zeit als Ausbilder und erklärte, dass 25 Jahre bei der Feuerwehr nichts mit einer einfachen Mitgliedschaft, sondern mit einer Berufung zu tun haben.

D ie se Leidenschaft teile auch Tobias Kiefer, der ebenfalls seit 25 Jahren Feuerwehrmann ist. Mit zwölf Jahren sei er damals zur Feuerwehrabteilung gekommen und engagiere sich seither "hoch motiviert". Zwei Jahrhundert-Hochwasser in Mühringen, den Orkan Lothar und den Schlossbrand in Mühringen habe er in seiner Feuerwehrzeit erlebt. Die Ausbildung zum Truppmann, zum Maschinisten, die Sprechfunk-Ausbildung und den Motorsägelehrgang habe der 1988 der Jugendfeuerwehr beigetretene Kamerad. 2013 erhielt er die Ehrennadel der Jugendfeuerwehr in Silber. Auszeichnungen wie die Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold könne er sein Eigen nennen. Kreisbrandmeister Frank Jahraus überreichte ihm für das große Engagement ebenfalls das Feuerwehrehrenzeichen in Silber und die Urkunde. Weitere Gratulationen folgten.