Horb a. N. 2016 hatte Nordstetten viel Grund zum Feiern

Zu den besonderen kirchlichen Ereignissen 2016 gehörten unter anderem auch die alljährliche Prozession vom Kriegerdenkmal zur Messfeier mit anschließendem Fastenessen der KAB am Palmsonntag, die Maiandacht im Taberwasen mit Fahrzeugsegnung und die Fronleichnamsprozession entlang wunderschön gestalteter Altäre. Erstmals wurde Anfang Juli der "Gottesdienst für Ausgeschlafene" angeboten. Man kann entspannt in den Sonntag starten, in Ruhe Zeit mit der Familie genießen und dann einen Gottesdienst besuchen, der mit netten Gesprächen bei Kaffee und Kuchen endet.

Die Kirchengemeinde St. Mauritius zählt 1158 Katholiken. Es gab sechs Austritte im vergangenen Jahr und 16 Todesfälle. Drei Paare wurden getraut und elf Kinder getauft. Weitere Ereignisse waren die Firmung von zwölf Jugendlichen aus Nordstetten und die Erstkommunion von elf Kindern.

Der Neujahrsempfang wurde musikalisch umrahmt von Julia Voss und Dennis Wiechert. Als Dankeschön und Anerkennung dafür, dass die Kirchengemeinde dem Männergesangverein jedes Jahr die Taberwasenkapelle für das Weihnachtsliedersingen zur Verfügung stellt, überreichte der Vorsitzende des Männergesangvereins, Klaus Bok, eine Spende. Dabei ging es ihm auch darum, zur Erhaltung der kleinen Kapelle beizutragen.