Horb a. N. 200 Vögel zwitschern um die Wette

Horb-Mühringen. Der Vogelzucht- und Schutzverein Mühringen hatte wieder zu seiner jährlichen Vogelschau eingeladen. Der Verein, der 1975 gegründet wurde, hat heute 13 Mitglieder, von denen allerdings nicht mehr alle aktiv sind. "Die Vogelzucht ist ein sehr zeitaufwendiges Hobby", erklärte der Schriftführer des Vereins, Harald Uhl. Die Vögel wollen immer versorgt sein. Sie erfordern den Einsatz des Züchters an 365 Tagen im Jahr. Nachwuchs an jungen Züchtern wird dringend gesucht.

Die jüngste Züchterin ist Teresa Uhl. Die heute 20-jährige wurde schon ab 2006, damals war sie erst acht Jahre alt, mehrfach als beste Jungzüchterin für ihre Kanaris ausgezeichnet. In der herbstlich dekorierten Halle herrschte das ganze Wochenende reger Betrieb. Es war ein Kommen und Gehen. Viele nutzten bei dem trüben Wetter die Gelegenheit, sich die farbenprächtigen Vögel anzuschauen, etwas zu essen oder einen Kaffee zu trinken. Für das leibliche Wohl war die ganze Zeit gesorgt, und bei der Tombola gab es allerlei Preise zu gewinnen.

50 Kanarienvögel in verschiedenen Farben, 60 Cardueliden (Finkenvögel), 40 Exoten und 50 Sittiche zwitscherten um die Wette. Normalerweise werden die Tiere nicht in so kleinen Käfigen, sondern in Volieren gehalten. Vor der Vogelschau werden sie erst einmal langsam an die engere Behausung gewöhnt.