Horb a. N. 200 Besucher genießen Bilderbuch-Wetter beim Musikcocktail

Beide Kandidaten um den Chefposten im Rathaus nutzten die Plattform "Musikcocktail", um in lockerer Atmosphäre plaudernderweise eine wenig Wahlkampf zu machen. So erinnerte Peter Rosenberger in seiner kurzen Begrüßungsrede daran, dass man das Gelände rund ums Alte Freibad vor sechs Jahren anlässlich der kleinen Gartenschau "Neckarblühen" in ein echtes Kleinod verwandelt habe und gerade die Infrastruktur, die entlang des Neckars geschaffen wurde, von der Bevölkerung als Naherholungsgebiet angenommen werde. Eine Feststellung, die sich allein durch einen Blick über das Gelände bestätigte.

Neben den vielen Konzertbesuchern, die sich von den Grünmettstetter Musikanten klanglich mit unvergessenen Melodien wie "Moonriver" "In der Weinschenke" oder dem Polka-Hit "Wir Musikanten" bestens unterhalten ließen, sah man auch viele Familien, Fahrradfahrer und Spaziergänger, die diesen herrlichen Sonntagnachmittag für einen Aufenthalt im Freien nutzten.

Der "Musikcocktail" selbst hat sich zu einer Veranstaltungsreihe entwickelt, die in den Sommermonaten in Horb nicht mehr wegzudenken ist. Stars, Sternchen und gestandene Musikvereine unterhalten die Besucher mit einem breit gefächerten Repertoire. Ob nun "On Tour" oder am "Hauptquartier" beim Alten Freibad, das ist egal. Hauptsache die musischen Zutaten für diesen unterhaltsamen Cocktail werden gerührt, geschüttelt, gemixt und serviert.