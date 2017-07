Horb a. N. 20 Jahre Arbeit für Frieden und Demokratie

Gefeiert wird das Jubiläum mit Grußworten, einer Lesung, mit Musik und einem Film. Bei einem Imbiss gibt es dann Gelegenheit zum Austausch.

Rückblick: Am 22. Januar 199 7 fand in Rexingen in der Ehemaligen Synagoge die Gründungsversammlung des Träger- und Fördervereins Ehemalige Synagoge Rexingen statt. Mitglieder, Vorstand und Beirat des Vereins setzten sich zum Ziel, die Ehemalige Synagoge zu renovieren, die Geschichte der jüdischen Gemeinden von Horb zu erforschen und die Verbindung mit Nachkommen jüdischer Familien, die ihre Wurzeln in dieser Region haben, zu knüpfen und zu pflegen. In zwanzig Jahren konnte vieles erreicht werden.

Im Mittelpunkt standen und stehen die Kontakte zu Freundinnen und Freunden in Israel und den USA, deren Vorfahren in Horb und seinen Teilorten gelebt haben.