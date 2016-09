Horb a. N. 1967 flogen erste Bälle über zwei Sandplätze

Horb. Mit dem TC Horb feiert nun der älteste Tennisclub im Stadtgebiet sein 50-jähriges Vereinsjubiläum und blickt auf eine bewegte Geschichte zurück.

Der Beginn dieser Vereinsgeschichte kann auf den 25. November 1966 datiert werden, als 47 Tennisinteressierte im Horber Hotel Raible zusammenkamen, um den ersten Tennisverein der Neckarstadt zu gründen. Bereits im darauffolgenden Frühjahr wurde das ehemalige Reichsarbeitsdienst-Lager auf dem Schütteberg schrittweise zu einer Tennisanlage umfunktioniert, welche dem Verein bis heute erhalten geblieben ist. 1967 flogen schließlich die ersten Filzbälle über die zunächst zwei Sandplätze, zwei Jahre später nahmen erste Damen- und Herrenmannschaften am Spielbetrieb der Verbandsrunde teil.

Der Schütteberg ist historisch betrachtet jedoch bereits der vierte Ort, an dem die Horber dem weißen Sport nachgehen konnten. So lassen sich erste Ursprünge der Sportart bereits in den Jahren 1912/13 datieren und führen zu einem Verein namens "Museum Horb", der noch vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs die Einführung einer Tennisabteilung beschloss und im Bereich der heutigen Dammstraße den ersten Tennisplatz der Stadt errichtete. Als dieser im Jahr 1919 jedoch städtebaulichen Planungen zum Opfer fiel und überbaut wurde, dauerte es bis ins Jahr 1928, ehe im sogenannten Haugenloch, einem Bereich in der Mühlener Straße unweit der heutigen Hundepension, ein neuer Tennisplatz entstand, der fortan vom Eisenbahner Sportverein betrieben wurde und den Horbern zum zweiten Mal die Chance gab, dem Tennissport in ihrer Stadt nachzugehen.