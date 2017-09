Horb a. N. 1927 weihte Bischof Sproll die Stephanuskirche

In Isenburg gibt es eine Blumenschmuckgruppe, einen Schließ- und Kehrdienst, und viele legen Hand an. Die Ministranten geben traditionell unter Mithilfe von Gabi Blank und Gabi Schlotter am Christkönigssonntag einen voradventlichen Nachmittag mit musikalischen Beiträgen und Bastel-Angeboten. Dann ist das ganze Dorf da, macht mit und freut sich über das bunte Programm und die Adventsgestecke, die man kaufen kann.

In Isenburg wird auch noch Fronleichnam begangen – zumindest mit einem Altar. Was für die katholische Kirchen- und Spitalverwaltung sowie die Kirchengemeinde Horb und die Filialgemeinde Isenburg wichtig ist, es gibt den Arbeitskreis, der sich zusammen mit Diakon Konrad um die Belange kümmert und mit den Ehrenamtlichen in Kontakt steht.