Horb a. N. 16 Mannschaften am TSV-Dorfpokal

Horb-Dettingen. 16 Mannschaften machen am Samstag, 15. Juli, von 14 bis 18.30 Uhr am Dorfpokalturnier des TSV Dettingen mit. Das Neun-Meter-Schießen geht von 14 bis 18.30 Uhr, die Siegerehrung ist um 19 Uhr. Die Gruppe A besteht aus FC Bauwagen, Schmidteinander, "Auf Feld B spielt" und dem "T-Team". Gruppe B: FC Petri Heil, Real Fußtutweh, EW Stukkis und E-Raketen. Gruppe C: Tennis-Cracks, Kohlwald-Köhler, Die Überspitzen und die Muristraßen-Checker. Gruppe D 4: Penalties Zollernstraße, Fighting Es, "Just for Fun" und die Schneckenbolzer. Das Turnier wird mit einer Rekordbeteiligung von 16 Mannschaften ausgetragen. Die Titelverteidiger Kohlwald-Köhler sind auch dieses Jahr unter den vorderen Mannschaften zu erwarten, aber es gibt auch einige Unbekannte, die nur sehr schwer einzuschätzen sind. Die Mannschaften sind in vier Gruppen eingeteilt, in der jeder gegen jeden spielt. Turnierbeginn ist um 14 Uhr. Alle Mannschaften sind gebeten, um 13.30 Uhr spätestens zu erscheinen, um organisatorische Dinge zu besprechen. Die Vorrunde dauert von 14 bis 16 Uhr. Danach geht es direkt mit der Zwischenrunde weiter, bei der alle Mannschaften mit dabei sein werden. Ab 18 bis 18.30 Uhr werden dann die letzten sechs Plätze ausgeschossen. Danach schließt sich sofort die Siegerehrung an.