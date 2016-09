Horb a. N. 12. Murgental-Party trifft voll ins Schwarze

H orb-Grünmettstetten. War am Freitagabend beim Gastspiel der Dorfrocker das Zelt so voll, dass sogar umfallen schwierig geworden wäre (wir berichteten), wurde dieser Erfolg am Samstag gleich nochmals wiederholt.

Ein Salto rückwärts im Programm machte es möglich. Im letzten Jahr hatte man das Experiment gewagt, dass erste Mal in der Geschichte der Murgental-Party die Jugend mit einem DJ – anstatt einer zweiten Live-Band – allein zu lassen. Ein Versuch, der nicht ganz so klappte wie angedacht. Und deshalb hatte man mit der Partyband Shark in diesem Jahr wieder einen zweiten Garanten für Gaudi in Lederhose und Dirndl eingeladen. Shark ist von den Auftritten beim Bockbierfest im benachbarten Altheim in der Gegend bestens bekannt und zog Fans aus der gesamten Umgebung ins Festzelt auf dem Sportgelände. Beide Party-Abende gingen auf die Kappe des Fördervereins des Grünmettstetter Musikvereins und dürften in der Veranstaltungsbilanz zu den Höhepunkten gezählt werden.

In Regie des Musikvereins stand dann am Sonntag der große Tag der Blasmusik. Er war das Bindeglied, die Brücke, zwischen recht poppiger Unterhaltungsmusik, mit der man mehr die Jugend ansprach, und der guten alten Blasmusik, die jedoch ebenfalls sehr modern daherkam. Denn die Kapellen haben heute neben der traditionellen Blasmusikliteratur durchweg auch moderne Stücke im Repertoire, die von den Schlagern früherer Jahre bis zu topaktuellen Chart-Hits reichen.