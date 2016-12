Horb a. N. 1000 Euro für Frauenhilfe gesammelt

Horb. "Es lief wahnsinnig gut", resümiert Madeleine Wolf vom Horber Jugendreferat. "Alle waren friedlich und die Stimmung war harmonisch." Christian Ott, Musikschuldirektor der Musikschule Lautpegel, ergänzt: "So voll war das Marmorwerk das letzte Mal 2008."

Eintritt mussten die Besucher nicht zahlen. "Die Spendenkasse war aber sehr gut gefüllt", zeigt sich Wolf zufrieden. Das Geld, das an diesem Abend durch Getränkeeinnahmen und Spendenkasse zusammenkam – insgesamt 1000 Euro – fließt komplett an die Frauenhilfe in Horb. Mit einem vierstelligen Betrag hatten Wolf und Ott jedoch nicht gerechnet.

"Die Horber Einrichtung muss noch einige Anschaffungen tätigen", sagt die Vorsitzende der Frauenhilfe, Martina Kober. Seit zehn Jahren ist die Organisation in Freudenstadt aktiv. In Horb hat der Verein seit dem 21. September diesen Jahres eine Außenstelle. Nach Ehrenamtlichen werde noch immer gesucht.