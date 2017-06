Horb a. N. 100 000-Euro-Programm für Radwege

Horb-Talheim. Rosenberger: "Ich werde vorschlagen, wenn der Breitbandausbau abgeschlossen ist, ein festes jährliches Budget für den Ausbau der Radwege einzuführen. Da reichen 10 000 Euro im Jahr nicht, da muss noch ein Null dran. Denn: Das Thema Fahrrad wird immer wichtiger. Wenn wir es schaffen, mit diesem Geld die Feldwege zu erneuern, die gleichzeitig die Hauptverbindungsstrecken auch mit dem Rad zwischen den einzelnen Ortsteilen sind, dann ist auch der Landwirtschaft geholfen."

Das heißt konkret: Im Jahr 2014 hatte der Gemeinderat eine Erhöhung der Gewerbesteuer beschlossen. Von den Mehreinnahmen sollten damals 360 000 Euro in den Breitbandausbau gesteckt werden. Wenn diese Geld nicht mehr benötigt wird, dann will das Stadtoberhaupt, falls es wiedergewählt wird, jährlich mindestens 100 000 Euro in den Ausbau von Rad- beziehungsweise Feldwegen stecken.

Rosenberger: "Das werde ich der CDU und der FD/FW noch beibringen müssen." Immerhin: Das Thema Feldwege bewegt viele – auch Bürger. Rolf Holderried hatte schon beim Bürgertreff von Rosenberger in Bildechingen betont, dass die Feldwege unbedingt ausgebaut werden müssen.