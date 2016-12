Horb "A 81 verleitet Schweizer zum Rasen"

Viele Pferdestärken unter der Motorhaube und ein überschwänglicher Drang, sich mit anderen Fahrern zu messen. Mithilfe einiger Kumpels, die einem helfen andere Fahrer auf der Autobahn auszubremsen, wird so die Straße zur Rennstrecke. So wie im Fall des illegalen Autorennens zwischen den Anschlussstellen Horb und Empfingen in Fahrtrichtung Singen. Dabei sollen sich vier Schweizer in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1.10 Uhr in ihren leistungsstarken Fahrzeugen ein Rennen geliefert haben.

Wie die Polizei mitteilt, kommt so etwas vor allem im unteren Abschnitt der A81 des Öfteren vor – also in Richtung Schweiz. Denn hier herrscht wenig Verkehr. Doch auch im Bereich um Horb seien illegale Rennen und gefährdende Raser nicht so selten, so die Meinung einiger Nutzer auf der Facebook-Seite Schwarzwälder Bote.

User sprechen davon, dass vor allem Schweizer Autofahrer rasen und auch andere gefährden. Einer nennt die A 81 sogar ein "Kriegsgebiet", und die meisten sind sich einig, dass die Strafen, die im Vergleich zu den Bußzahlungen in der Schweiz sehr gering ausfallen, die Fahrer zum Rasen verleiten.