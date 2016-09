Horb 275 Kilometer durch den Schwarzwald

"Die erste Etappe ist gut 51 Kilometer kurz", scherzte Schulze. "Das lauft ihr normalerweise in Badeschlappen, heute aber einmal in normalem Running-Outfit."

Horbs Stadtoberhaupt fand es mehr als toll, dass 75 Individualsportler nach Horb gekommen waren, um von hier aus einmal quer durch den Schwarzwald zu rennen. "Man muss dafür schon im positiven Sinne etwas verrückt sein, um sich so eine Strapaze anzutun", fand er und gab allen Teilnehmern mit auf den Weg, dass sie gut auf sich aufpassen, in ihren Körper hineinhören und gesund am Donnerstag wieder hier ankommen sollen. "Ich kann mir denken, wie anstrengend das für sie sein wird – ich selbst bin auch schon mal zusammen mit dem Ingo bei unserem "Mission Mudder Black Forest" gemeinsam ins Ziel gestolpert", unterstrich das Stadtoberhaupt seine Kompetenz in Sachen verrückte Freizeitrennerei.

Der "Schwarzwaldlauf" führt die Teilnehmer in den nächsten fünf Tagen auf einem Rundkurs von Horb nach Tennenbronn, von dort nach Feldberg-Altglashütte, Lauchringen, Bad Dürrheim und zurück nach Horb-Nordstetten.

Am Donnerstag wird der schnellste Teilnehmer so gegen 12 Uhr in Nordstetten erwartet, und zur Siegerehrung um 17 Uhr hofft man, dass alle Teilnehmer wohlbehalten wieder zurück sind. Für Verpflegung und Getränke ist wie bei allen Läufen, die von Ingo Schulze und seiner Frau Inge organisiert und betreut werden, bestens gesorgt, denn alle zehn bis zwölf Kilometer ist eine Verpflegungsstation aufgebaut.