Horb 25-jähriger Dieb rastet völlig aus

Er rannte aus dem Markt in Richtung Bahnhof, überquerte die Gleise und stieg über den Bauzaun am Parkhaus in der Isenburger Straße. Die Polizeistreife konnte den jungen Mann dort festnehmen. Bei der Festnahme spuckte und trat der Ladendieb um sich. Er zeigte sich so aggressiv, dass er von einem Notarzt medikamentös beruhigt werden musste.

Mit dem Rettungswagen wurde der Mann ins Klinikum Freudenstadt gefahren. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl beantragt. Diebesgut waren wohl ein Kopfhörer und mehrere Speicherkarten im Gesamtwert von rund 80 Euro.