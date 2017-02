Hofstetten Zauberhafte Märchen, lustige Anekdoten

Eine Dame hatte sich Fuß-Creme ins Gesicht geschmiert und Hundeshampoo benutzt, weil sie ihre Brille nicht auf hatte. Eine andere Hofstetterin hatte dem Tankwart anstatt der Nummer der Tanksäule ihre Bank-Geheimnummer verraten.

Das Theaterstück in vier Akten zum weltbekannten Märchen "Aschenbrödel" setzten Elli Schmider, Gabi Sum, Renate Heller, Erika Reich und Eva Gabriel auf lustigste Art und Weise in Szene.

"Ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß’", freute sich Rita Schmieder immer wieder um das flackernde Feuer herumtanzend. Auch sie hatte bei ihrem grandiosen Auftritt so mancherlei Geschichten über Malheure der Hofstetter im Gepäck. "Bi uns isches g’fährlich im Revier. Henn ihr koi Ongscht?", fragte Jägerin Rosa Neumaier, die von einer vermeintlichen Verfolgungsjagd wegen eines abgelaufenen Tüv-Stempels berichtete, in die närrische Runde.

Mehr Frischfleisch für den Bürgermeister?

"Der Höllenhund – heulend und grimmig von Christine Kaiser dargestellt – isch gierig uff Frischfleisch", betonte sie. Das Rotkäppchen (Hedwig Feger) zähmte den knurrenden Vierbeiner dann mit lustigen Geschichten aus dem Dorfgeschehen. Es wusste von einer Oma, die mit ihrem Enkelkind per Bus von der Dorfmitte für 1,60 Euro in die Dorfwiesen fuhr, weil der Nachwuchs nicht heimlaufen wollte, und vom Kuckuck-Likör beschwipsten Geschäftsfrauen. Auch Bürgermeister Henry Heller bekam sein Fett weg: Hatte er sich doch für seine Gäste zum 60. Geburtstag angeblich etwas mehr Frischfleisch gewünscht.

Mit pikant-peinlichen Offenbarungen in Reimform schossen Schneeweißchen (Andrea Neumaier) und Rosenrot (Bettina Schreiber) den Vogel ab. Bei der Adventsfeier am 8. November sei so wenig losgewesen, weil der Termin erst am 9. im Blättle stand, waren sie überzeugt. Auch die Mama, die zweimal kurz hintereinander "geblitzt" wurde, lachte das Publikum herzhaft aus. Das mit hervorragender Mimik, Gestik und Einfallsreichtum dominierende "Improvisationstheater" mit Bettina Ruf, Bettina Schreiber, Doris Gutmann und Bettina Meyer, bei dem das Publikum die Themen vorgab, krönte dann das gut zweistündige närrische Spektakel, das sich mit den Siegeln "qualitativ hochwertig" und "höchster Spaßfaktor garantiert" schmücken durfte.