Hofstetten Simsegräbsler brauchen Anhänger

Hofstetten (red/lmk). Laut einer Pressemitteilung gilt es bei den Simsegräbslern inzwischen, fast 50 Musiker zu transportieren. Und das mit ihren Instrumenten: Vier große Trommeln, vier Schlagzeug-Gestelle und drei Sousaphone zusätzlich zu einer Reihe von Posaunen und Trompeten. 15 bis 20 Auftritte absolviere die Gruppe über die närrischen Tage, Anfahrt jeweils mit Bussen. In denen wird’s regelmäßig eng, selbst wenn nur bei wenigen Terminen alle Aktiven an Bord seien. Deren Zahl zu reduzieren, sei jedoch nicht das Ziel, machen Simsegräbsler-Chef Fabian Witt und sein Vize Simon Scherer in der Mitteilung deutlich. Ohne jüngere Musiker drohten in ein paar Jahren Lücken in der Besetzung.

Transportschäden seien allerdings an der Tagesordnung. Und das ist nicht nur ärgerlich, weil gerade die Schlagzeuger vieles an ihren Gestellen in aufwendigem Eigenbau anpassen: "Die Instrumente, die groß sind, die sind auch wirklich teuer", betont Witt.

Der Anhänger soll abschließbar sein, damit er etwa bei Narrentreffen auch als sicheres Instrumentenlager dienen kann.