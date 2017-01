Hofstetten Premiere für die "Höllennacht"

Ein närrisches Wochenende bietet sich den Hofstettern dann mit der Frauenfasent am Freitag, dem 17. Februar, die unter dem Motto "Zauberhafte Märchenwelt" stehen wird, dem Verkauf des Narrenblättle und dem Schnurren am Samstag, dem 18. Februar, sowie dem Gugge-Open-Air am Sonntag, dem 19. Februar, unterhalb des Rathauses.

Die eigentliche Dorffasent steht in diesem Jahr unter dem Motto: "On Halloween gen mir nit uff d Stroß – Hexe und Geischter sin bi uns on de Fasent los". Und so beginnt der Schmutzige Donnerstag mit dem Narrenfrühstück in der Gemeindehalle, bevor um 11.11 Uhr das Rathaus, der Kindergarten und die Schule gestürmt werden. Ab 14.30 Uhr gibt es den Kindergartenumzug mit anschließendem bunten Treiben im Dorf.

Am Fasnachtssamstag laden die Musiker dann zum Homberleumzug, bevor am folgenden Dienstag mit der Kinderfasent noch einmal Spiel und Action angesagt sein werden. Um 19 Uhr geht es dann zur Hundverbannung und dem Ende der Fasent mit gemütlichem Ausklang im Narrenkeller.