Hofstetten Noch bleiben die Preise stabil

Für Klaus Dieterle war es die letzte Versammlung in Hofstetten. Er wird künftig für das Revier Fischerbach und Teile des Staatswaldes verantwortlich sein. "Es waren zwölf sehr erfolgreiche Jahre. Mit deiner schwungvollen, offenen Art hast du es schnell geschafft, die Waldbesitzer mitzunehmen", bedankte sich FBG-Vorstand Erich Neumaier. "Du hast viel bewegt und den Waldbesitzern einen richtigen Schub gegeben", lobte der Vorstand.

Dieterle habe zeitnah die Umgestaltung der Holz-Anzeichnung umgesetzt und sei "frisch und unverbraucht" an große Projekte wie den Waldwegebau herangegangen. "Es war schön, das mitzuerleben", befand Neumaier. Bei aller Arbeit habe Dieterle Zusatzaufgaben wie die FBG-Geschäftsführung übernommen, solange es das Kartellamt zugelassen habe.

Der ehemalige Forstamtsleiter Ewald Elsäßer habe Dieterle einmal als "eines der besten Pferde im Stall" bezeichnet. "Er hat den Nagel auf den Kopf getroffen", endete Neumaier.

BZ-Verfahren für Dieterle "ein Sprung ins kalte Wasser"

Der scheidende Revierleiter befand, dass die vergangenen zwölf Jahre wahnsinnig schnell vorbei gegangen seien. Zu Beginn sei es ziemlich turbulent gewesen, im Nachhinein sei er froh wie alles gelaufen sei. "Gleich am Anfang war es ein Sprung ins kalte Wasser", bekannte Dieterle im Hinblick auf das BZ-Verfahren in einem relativ unerschlossenen Wald. Er sei unbefangen an die Waldbesitzer herangetreten, die toll mitgezogen hätten.

2009 war der Berger-Weg dann der erste des BZ-Verfahrens, mittlerweile werde entlang der Wege Holz gemacht und die Waldbewirtschaftung sei im Gesamten wesentlich erleichtert worden. "Mir ist in meiner Amtszeit einiges entgegen gekommen", befand Dieterle im Hinblick auf gute Preise und einen gesicherten Absatz. "Da war es einfach, die Leute zu motivieren." Er bedankte sich "für zwölf spannende, lehrreiche und ereignisreiche Jahre mit vielen persönlichen Begegnungen, die Spaß gemacht haben". Am Ende appellierte er an die Waldbesitzer: "Lasst nicht nach, pflegt den Wald. Ihr habt ein riesen Potential. 10 000 Festmeter Einschlag im Jahr sind im Hofstetter Wald mehr als nachhaltig."