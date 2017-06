Hofstetten "Keiner will, dass Schlimmes passiert"

Hofstetten. Bürgermeister Henry Heller wird nicht müde, die Hofstetter regelmäßig an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu erinnern. Jüngst hat er einen Aufruf im Bürgerblatt veröffentlicht, in dem er bekennt, dass er sich bei diesen "vielen Aufrufen" vorkomme, als würde er ein Kind ermahnen – das sich an die mahnende Worte dann aber aus Trotz nicht halte.

Auf Anfrage des Schwabo berichtet Heller, dass er selbst immer wieder beobachte, wie Autos mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Ort fahren. Im Ortsgebiet gilt Tempo 30. An einigen Punkten sei es aus Sicherheitsgründen besonders wichtig, diese Geschwindigkeit einzuhalten: Die Schule, das Seniorenzentrum, der Kindergarten und auch die Dorfmitte, in der oftmals Kinder unterwegs seien. "Das sind ganz sensible Bereiche, in denen es um die Sicherheit unserer Mitbürger geht", stellt Heller klar.

Daher wird er es auch nicht leid, immer wieder an das Tempolimit zu erinnern. Bürger sollten, so sein Vorschlag, ihre Nachbarn daran erinnern oder, wenn sie einen "Raser" erkennen, diesen direkt ansprechen. Damit habe er selbst auch schon gute Erfahrungen gemacht, berichtet der Bürgermeister. "Wenn ich jemanden darauf anspreche, dass er zu schnell unterwegs gewesen ist, dann reagiert er einsichtig", berichtet Heller.