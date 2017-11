Hofstetten Kein Aus für Frauengemeinschaft

Hofstetten - Alle Mitglieder der KFD Hofstetten haben bereits vor der Versammlung am Mittwochabend gewusst, dass der gesamte Vorstand ab Anfang 2018 nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Darüber waren sie in der Einladung informiert worden. Darum erschienen fast 40 Frauen im Pfarrheim, um sich zu informieren und dem Vorstand Anerkennung und Dank für die langjährige Tätigkeit auszudrücken. Im liebevoll geschmückten Saal begründete Vorstandssprecherin Christine Kaiser die Entscheidung des Gremiums. "Wir wünschen uns jüngere Frauen an der Spitze der KFD Hofstetten", sprach sie auch für ihre Mitstreiterinnen.