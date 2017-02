Hofstetten Katzenfutter im Kaffeeautomaten

Am Samstagabend bekamen die Gäste in der "Linde" und im "Schneeballen" unterhaltsamen Tratsch und lustige Missgeschicke serviert. So rückten zu Beginn "Die Klofrauen" Anita Faulhaber, Hedwig Feger, Michaela Maier und Alexandra Singler an, die gemeinsam mit Musiker Alexander Grießbaum singend und erzählend ihren Tratsch verbreiteten. So wussten sie vom "ersten reinrassigen Mischlingshund Hugo" zu berichten. Josef "Zappo" Singler hatte die Beaufsichtigung des Hundes angeboten und Hugo sorgte prompt für reichlich Aufregung in der Gastfamilie.

Die Klofrauen sangen gut gelaunt: "Sie warten lange, in der Schlange, vor dem Damenklo" und gaben ihre Beobachtungen sowie das Verhalten beim Toilettengang zum Besten.

Bettina Schreiber hatte als "Frau von der Rot" Geschichten, "die het keiner wisse solle – aber ich wett, ihr alle wisse wolle!" Gestenreich und mit einer ausdrucksstarken Mimik erzählte sie von der "aufmerksamen" Maria Weidenheimer, die sich über das Rotlicht in Nachbars Wohnwagen wunderte. Bei näherer Betrachtung entpuppte es sich dann als Brutkasten für eine Hühnerzucht – die Lacher hatte Schreiber auf ihrer Seite.