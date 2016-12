Hofstetten "Haus Ketterer" wird bald bezogen

Hofstettens Bürgermeister Henry Heller bedankte sich stellvertretend für seine Kollegen der Raumschaft bei allen Personen, die sich in der Lebenshilfe für die Menschen mit Behinderung engagieren.

Wunsch nach Frieden

Mit einem Zitat aus seiner Begrüßungsrede von 1996 erinnerte Heller daran, dass die Lebenshilfe des Kinzigtals seit 20 Jahren ihre Weihnachtsfeier in der Hofstetter Gemeindehalle abhält. Gute Wünsche würden zum Fest dazugehören, doch aufgrund der aktuellen politischen Lage falle ihm nur der Wunsch nach einem friedvollen Miteinander ein. "Vielleicht sollten wir uns einige Gedanken darüber machen, wieder etwas bescheidener zu sein, dankbarer für Dinge, die für uns längst selbstverständlich sind – und für viele andere Menschen ein Traum einer unbestimmten Zukunft bleiben müssen", gab Heller zu bedenken. "Wenn uns bewusst wird, dass die Zeit, die wir uns für einen anderen Menschen nehmen, das Kostbarste ist, was wir verschenken können, haben wir den Sinn der Weihnacht verstanden", zitierte er die Autorin Roswitha Bloch.

Pfarrer Helmut Steidel überbrachte die besten Weihnachtswünsche der katholischen und der evangelischen Kirche. "Die Menschen hier wissen und spüren, was es heißt, Herzenswärme zu teilen, füreinander da zu sein und sich gegenseitig zu helfen", befand Steidel. "Wie sehr leben wir Menschen vom Teilen der Wärme in einer Welt, in der scheinbar so ganz anderes zählt. Das sollten wir zum Anstoß nehmen, an die Aufgaben heranzugehen – nicht nur an Weihnachten."