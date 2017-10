Hofstetten Großer Bahnhof zu später Stunde für Reinhard Renter

Besonders freute er sich am bei der Ernennungsfeier im Stuttgarter Ministerium über die Worte von Innenminister Thomas Strobl, der Renter als Mann mit herausragenden Fähigkeiten und absoluten Spitzenbeamten beschrieb. Offenburg dürfe sich freuen auf einen Mann mit einer riesigen Spannweite an Erfahrungen, der sich auch bei internationalen Missionen einen Namen gemacht hat, war in der Rede von Thomas Strobl zu lesen.

Was den neuen Offenburger Polizeipräsidenten dann am späten Abend in seinem Haus in Hofstetten erwartete, war für ihn überwältigend. Bei "standing ovations" seiner Gäste, die ihn mit reichlich Applaus empfingen, sagte Renter: "Ich freue mich, dass ihr solange ausgehalten habt. Das tut richtig gut euch zu sehen". Immerhin zeigte die Uhr schon 22.30 an, als Renter aus Stuttgart endlich in Hofstetten ankam. Ihm war die Freude über sein neues Amt anzumerken, aber er meinte auch mahnend: "Was ich mit meiner Familie in den letzten vier Jahren durchgemacht habe, wünsche ich keinem".

Der Hofstetter Polizeibeamte, der in diesen vier Jahren alle Schikanen mit anonymen Anzeigen und schlecht recherchierter Presseartikeln über sich ergehen lassen musste, könnte jetzt nachtreten, was er aber nicht tut, weil er nach vorne blickt. Und das macht ihn zu einer wahren Persönlichkeit, wie später Hofstettens Bürgermeister Henry Heller anmerkte. "Wenn ich nicht so gute Nachbarn gehabt hätte, wäre vielleicht auch alles anders gelaufen", schränkte Renter ein. Bürgermeister Heller bezeichnete seinen Nachbarn als ein absolutes Vorbild im Polizeidienst. "Offenburg bekommt den besten Polizeipräsidenten, den es bekommen konnte. Wir freuen uns alle mit dir, auch weil jetzt unser schönes und sicheres Dorf noch sicherer werden wird". Für Renter gab es dann ein Weinpräsent und für Ehefrau Sabine Blumen.