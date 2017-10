Hofstetten Führungskraft gibt Erfahrung weiter

Hofstetten. "Ich lebe nach der Devise: Alles hat seinen Sinn", erklärt Reinhard Renter, der in Hofstetten lebt. "Auch diese Zeit hatte ihren Sinn, aber es hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich den erkennen konnte." Denn eigentlich war Renter als Polizeipräsident in Karlsruhe vorgesehen gewesen, bevor eine anonyme Anzeige die Ernennung verhinderte. "Ich will nicht nachkarten, ich habe mit der Zeit abgeschlossen", betont er. Der Rückhalt in seiner Familie, mentales Training und die Unterstützung von Freunden hätten ihn durch die schwere Zeit getragen. Und Reinhard Renter ist sicher: "In jeder Krise steckt eine Chance."

Nachdem er ins Innenministerium versetzt worden war, bekam er die Gelegenheit, an zwei landesweiten Großprojekten mitzuarbeiten. "Dabei bekam ich Einblicke in alle 16 Ministerien, die ich sonst nie bekommen hätte." Er lebe nach Führungsgrundsätzen, denke positiv und richte die Aufmerksamkeit immer auf die Chancen. So habe er die Zeit genutzt, um sich selbst zu reflektieren und als einziger Polizeibeamter in Baden-Württemberg am "Handbuch Polizeimanagement" für den deutschsprachigen Raum mitzuarbeiten.

Durch seine Vortrags- und Referententätigkeit an der Deutschen Hochschule für Polizei in Münster-Hiltrup, an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen, beim Forum der Deutschen Gesellschaft für Qualitätsmanagement in Frankfurt und dem Justizministerium in Stuttgart sei er auf eine Mitarbeit am Handbuch angesprochen worden.