Hofstetten Er war ein Wegbereiter für Hofstetten

Wie groß seine Verbundenheit auch mit der Lebenshilfe war, ließ sich bei ungezählten Anlässen feststellen. Während seiner Amtszeit als Bürgermeister hatte sich Krämer Mitte der 1970er-Jahre maßgeblich dafür eingesetzt, dass in Hofstetten das erste Wohnhaus der Lebenshilfe im Kinzigtal entstehen konnte. Damit trug er einen großen Teil zu deren guter Entwicklung bei.

Geboren im März 1928, war Krämer mit sieben Geschwistern auf dem "Krämerhof" im Hofstetter Ullerst aufgewachsen. Als Ältester der Jungen musste er zuhause früh mitarbeiten, schon mit 14 Jahren übernahm er die Arbeit des Vaters weitestgehend.

Mit der Hochzeit im Februar 1952 führte er zusammen mit seiner bereits verstorbenen Frau Agathe den "Spänlehof" fort. Dort wuchsen ihre fünf Kinder auf. Sein Leben lang war Krämer leidenschaftlicher Imker und Jäger gewesen, er kannte die Geschichte seines Heimatorts wie kein anderer.

Am frühen Sonntagmorgen verstarb er im Kreis der großen Familie auf dem "Spänlehof". Früh hatte sich der Verstorbene in der kirchlichen und politischen Gemeinde engagiert, 15 Jahre war er im Stiftungsrat gewesen und zwölf Jahre lang im Gemeinderat. 1970 wurde er zum Bürgermeister von Hofstetten gewählt.

Ungezählte Baumaßnahmen, Investitionen und einige Wohnbaugebiete kamen der Gemeinde in den 24 Jahren seines Wirkens zugute. Die Vereine profitierten in allen Belangen von Krämers Einsatz. Am 1. Juli 1994 wurde er aufgrund seiner vielen Verdienste vom Gemeinderat zum Ehrenbürger ernannt, die Schulkonferenz ernannte ihn zum Namensträger der Grund- und Hauptschule.

Trauerfeier

Die Trauerfeier für Franz-Josef Krämer findet am kommenden Samstag, 23. September, ab 10 Uhr in der Hofstetter St.-Erhard-Kirche statt. Das Seelenamt ist am Samstagabend.