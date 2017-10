Hofstetten "Ein weithin leuchtendes Beispiel"

Hofstetten. Derzeit leben 31 Flüchtlinge in Hofstetten. Unter den 21 Syrern, fünf Uiguren und fünf Afghanen befänden sich keine Alleinreisenden, informierte Herr. "Es sind alles Familien." Zudem hätten inzwischen alle das Bleiberecht bekommen und dürften arbeiten, an Sprachkursen nähmen insbesondere die Familienväter intensiv teil. Kurzum: "Sie integrieren sich prima."

Zwei der Väter sind inzwischen voll berufstätig. In diesem Zusammenhang richtete Herr einen ausdrücklichen Dank an die Firma Neumaier, die sich in diesem Bereich maßgeblich für die Flüchtlinge einsetze. Eine der Frauen mache derzeit ein Langzeitpraktikum als Altenpflegerin. "Die zieht das durch", sagte Herr über deren Einsatzbereitschaft. Ohnehin seien die Flüchtlinge keinesfalls fordernd und würden nicht alles als selbstverständlich ansehen, sie seien vielmehr fröhlich und dankbar über jedes Entgegenkommen. Über ihre eigene Arbeit sagte sie: "Man kriegt unheimlich viel zurück, auch wenn es wirklich nicht einfach ist."

Die Kinder der Flüchtlingsfamilien seien in den Vereinen gut aufgenommen worden, als Beispiele nannte Herr den SC und die Ringer. Das sei natürlich "super", erklärte Herr: Wenn die Kinder in einem Verein aktiv seien, seien die Eltern automatisch dabei, um zu unterstützen. Zudem hob sie das Engagement einiger ehemaliger Lehrerinnen hervor, die den Flüchtlingen gerade in Hinblick auf Sprachkurse unter die Arme greifen. So würden auch die Frauen erreicht, während in die Sprachschulen zunächst überwiegend die männlichen Mitglieder der Flüchtlingsfamilien gingen, da sie auch diejenigen seien, die für den Broterwerb in der Familie zuständig seien.