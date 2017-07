Hofstetten Der Abschied fällt ihr schwer

Aufgewachsen in Merzhausen, begann der berufliche Werdegang der engagierten Lehrerin mit dem Studium an der Freiburger Hochschule. Ihre "Schulzeit" begann 1976 mit dem Referendariat an der Schloss-Realschule in Stuttgart, um nur ein halbes Jahr später an der dortigen Fuchsrain-Grundschule weiter zu gehen. Ein Jahr später wechselte Michaela Dilger-Gstädtner an die Hofstetter Grundschule und fand hier ihre Erfüllung als Lehrerin.

"Als Klassenlehrerin werde ich etwa 250 Kinder in den vergangenen 40 Jahren begleitet haben. Und dann kommen natürlich noch die Kinder dazu, die ich als Fachlehrerin in MenuK, Musik, Sport oder Kunst unterrichtet habe", rechnet sie.

Wie viele Gespräche sie führte, wie viele Diktate und Aufsätze geschrieben wurden oder wie viele Lieder sie mit den Kindern einstudiert hat, lässt sich nicht beziffern. Wohl aber die Großprojekte, die sie als Leiterin der von ihr ins Leben gerufenen "Singflöhe" initiierte. Diese haben sich in den vergangenen zehn Jahren als viel gefragter Grundschulchor etabliert. Mit den beiden Musicals "Tuishi Pamoja – eine Freundschaft in der Savanne" und "Drei Wünsche frei" begeisterte Michaela Dilger-Gstädtner Hunderte von Zuschauern, dazu kamen zwei Soiréen und zwei Matinéen in der Gemeindehalle, die Umrahmung ungezählter "KiD – Kunst im Dorf"-Veranstaltungen und natürlich sehr viele Schulveranstaltungen. Im vergangenen Jahr ging sie mit ihren "Singflöhen" auf große Reise und gemeinsam sangen sie auf der Blumeninsel Mainau. "Das habe ich alles nur mit der Hilfe von wunderbaren Kollegen und auch mit Unterstützung der Eltern geschafft", macht sie deutlich.