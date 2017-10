Hofstetten Breitbandausbau wird weiter gefördert

Hofstetten (red/lmk). Wie aus einer Pressemitteilung von Heller hervorgeht, hatte die Gemeinde im Zuge der Fertigstellung des Neubaugebietes "Am Schneidbach" einen Antrag auf Beihilfe für das Mitverlegen von Leerrohren und den Anschluss für die einzelnen Baugrundstücke gestellt.

Der Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration überreichte aus diesem Anlass eine Urkunde und den betreffenden Beihilfebescheid über die Summe von 35 150 Euro an Heller. Dieser wird in der Mitteilung zitiert: "Dieser Zuschuss hilft mit auf dem Weg des Ausbaus eines Örtlichen Glasfasernetzes, damit Hofstetten auch in Zukunft ein attraktiver Standort bleibt." Heller bedankte sich ausdrücklich bei der Stabsstelle Breitband im Landratsamt (LRA) Ortenaukreis sowie dem Geschäftsführer der Breitband Ortenaukreis für die gute und wertvolle Unterstützung.

Gemeinde soll attraktiver Standort für Familien und Unternehmen bleiben