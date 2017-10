Hofstetten "Begeistert wie das funktioniert"

Hofstetten. Bei strahlendem Sonnenschein hatten sich viele Besucher eingefunden, um bei der Schauübung dabei zu sein. Kreisjugendfeuerwehrwart Christian Faißt, Abschnittsleiter Andreas Gutmann und der erste Hofstetter Jugendleiter, Ingo Burger, ließen sich den fiktiven Einsatz des Nachwuchses nicht entgehen.

Vier Jugendfeuerwehren rückten an

Und so rückten neben den Hofstetter Jugendfeuerwehrleuten auch die Mühlenbacher, die Schuttertäler und die Steinacher Jugendfeuerwehren an. Es galt, den Brand im Gebäude zu löschen, die nebenstehenden Gebäude durch Riegelstellungen abzuschirmen und fünf Verletzte zu retten. Der Erstangriff durch Atemschutztrupps wurde gezeigt, der Löschangriff und die Wasserversorgung aufgebaut und zeitgleich die Verletzten aus dem Gebäude gerettet und zum Verbandplatz gebracht. Hofstettens Feuerwehrkommandant Peter Neumaier kommentierte die Übung so: "Die Kinder arbeiten mit dem Gerät der Erwachsenen". Das sei manchmal aufgrund der Körpergröße der Kinder oder dem Gewicht der Ausrüstung schwierig, funktioniere im Großen und Ganzen aber wunderbar.