Höfen Verantwortungsvoller Umgang mit Natur angemahnt

Kohnle erläuterte die historische Entwicklung der Hubertusmesse, entstanden aus dem Gebet der Jäger. Der besondere Gottesdienst sei der Erinnerung an Hubertus, geboren um das Jahr 656 und später Bischof von Maastricht und Lüttich, gewidmet. Er schilderte dessen Lebenslauf und kam dabei auch auf die Hubertuslegende zu sprechen, der zufolge dem Jäger Hubertus ein mächtiger Hirsch mit einem Kreuz zwischen dem Geweih erschienen sein soll, wodurch er sich habe bekehren lassen und zum christlichen Glauben übergetreten sei.

In seiner weiteren Predigt mahnte der Pfarrer zu einem verantwortungsvollen Umgang des Menschen mit Tieren und mit der Natur. Musikalisch begleitet wurde die Hubertusfeier von den "Jagdhornbläsern Albtal" mit ihren Parforcehörnern in Es mit sieben Vorträgen in der Kirche und mit einigen weiteren vor dem Gotteshaus, für die sich die Besucher der Hubertusfeier mit großem Beifall bedankten.

Und wie kam es zur ersten Hubertusfeier in der Höfener Kirche? Die Antwort auf diese Frage kam von Matthias Hess aus Birkenfeld, Mitglied der Jagdhornbläser und von Markus Fuchs aus Königsbach-Stein als Leiter der Gruppe. Nach dem Tod des langjährigen Höfener Jagdpächters Heribert Ziegler im Herbst 2016 wurde die rund 300 Hektar umfassende Höfener Gemeindejagd zur Neuverpachtung ausgeschrieben und vom Gemeinderat dem Bewerber Alexander Legler übertragen (wir berichteten).